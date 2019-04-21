Выборы-2019. Открылся последний избирательный участок

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В Сан-Франциско (Калифорния, США) открылся участок, который формально завершит голосование за президента Украины во втором туре, сообщает Укринформ.

Еще до начала голосования сформировалась очередь. На этом участке зарегистрированы 23 тыс 893 избирателя (в первом туре голосовали на 257 человек меньше) и это самая большой по количеству избирателей-украинцев участок.

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Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, победил кандидат в президенты Петр Порошенко.

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