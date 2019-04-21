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21.04.2019, 17:38

На первом зарубежном участке посчитали голоса: кто победил - фото

На первом зарубежном участке посчитали голоса: кто победил - фото - Фото
Фото: facebook.com/посольство Украины в Австралии

Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке

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На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, победил кандидат в президенты Петр Порошенко. Об этом сообщает посольство Украины в Австралии.

"Всего участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99 человек. Петра Порошенко поддержали 72, Владимира Зеленского – 26. Один бюллетень признан недействительным", - отмечается в сообщении.

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Фото: facebook.com/посольство Украины в Австралии

В первом туре выборов 31 марта проголосовали 125 украинцев в Австралии.

Украинцы  в Италии активно голосуют во втором туре выборов президента сегодня, 21 апреля.

Ранее сообщалось, что проголосовали также кандидат в президенты Владимир Зеленскийспикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

 

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Теги: Петр Порошенко, выборы-2019, Зеленский Владимир
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