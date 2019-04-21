На первом зарубежном участке посчитали голоса: кто победил - фото

Фото: facebook.com/посольство Украины в Австралии

На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, победил кандидат в президенты Петр Порошенко. Об этом сообщает посольство Украины в Австралии.

"Всего участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99 человек. Петра Порошенко поддержали 72, Владимира Зеленского – 26. Один бюллетень признан недействительным", - отмечается в сообщении.

Реклама

Фото: facebook.com/посольство Украины в Австралии

В первом туре выборов 31 марта проголосовали 125 украинцев в Австралии.

Украинцы в Италии активно голосуют во втором туре выборов президента сегодня, 21 апреля.

Ранее сообщалось, что проголосовали также кандидат в президенты Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net