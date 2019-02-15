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15.02.2019, 11:40

СБУ заблокировала попытки вмешательства спецслужб РФ: фото, видео

СБУ заблокировала попытки вмешательства спецслужб РФ: фото, видео - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, россиянин через соцсети подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие

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В Днепропетровской области сотрудники СБУ заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники задокументировали, что кураторы из РФ привлекали местных жителей к распространению в соцсетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения.

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В ходе досудебного расследования оперативники задокументировали, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.

Правоохранители установили, что злоумышленник вел электронную переписку с россиянином, который проживает в Ростове-на-Дону.

Фото: ssu.gov.ua

"После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность президента Украины в населенные пункты области", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, россиянин через соцсети подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время проведения выборов.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса.

Служба безопасности Украины начнет блокировать интернет-сайты, вызывающие подозрение в подрыве нацбезопасности страны и попытке вмешательства в выборы президента.

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Теги: Россия, сбу, днепропетровская область, соцсети, вмешательство, выборы-2019
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