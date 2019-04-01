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01.04.2019, 19:29

Выборы-2019. ЦИК приняла еще два протокола с мокрыми печатями

Выборы-2019. ЦИК приняла еще два протокола с мокрыми печатями - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 2 апреля

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1 апреля ЦИК после перерыва продолжила принятие и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 146 (Полтавская область) и № 213 (Киев).

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Таким образом, по состоянию на 1 апреля, ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий трех территориальных избирательных округов (№ 51, № 146, № 213).

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10:00 2 апреля.

По результатам подсчета более 90% протоколов, шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,26% голосов; действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,99%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,35%.

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Теги: выборы, голос, протокол, цик
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