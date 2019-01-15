Выборы 2019. ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Евгения Мураева, Анатолия Гриценко и Виталия Куприя кандидатами в президенты на выборах 2019 года. Об этом сообщаета пресс-служба ЦИК.
Согласно сообщению, Мураева выдвинула политическая партия Наши, Гриценко - партия Гражданская позиция, Куприй подал заявление о самовыдвижении.
Таким образом, по состоянию на 15 января комиссия зарегистрировала 8 кандидатов.
Ранее ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов на пост президента.
Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.
31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.