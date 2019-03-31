Выборы-2019. В штабе Порошенко рассказали о новых нарушениях

Сергей Алексеев (фото - LIGA.net)

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко заявляет, что на одном из киевских избирательных участков члены комиссии давали гражданам расписываться в списке избирателей с помощью ручки с исчезающими чернилами. Об этом на брифинге сообщил член штаба, народный депутат Сергей Алексеев, передает корреспондент LIGA.net.

"В Киеве на округе №216 подписи лиц в списках избирателей делались ручкой с исчезающими чернилами. Это участок №800417", - отметил Алексеев.

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По его словам, председатель участка, где было зафиксировано нарушение, представляет "одну из кандидатов в президенты". В целом по состоянию на 15:00 штаб Порошенко не фиксировал массовых нарушений, которые бы искривили волеизъявление граждан.

Порошенко уже проголосовал на выборах и отметил, что волеизъявление - это шаг вперед для Украины на ее пути к европейской семье государств.

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