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31.03.2019, 17:41

Выборы-2019. В штабе Порошенко рассказали о новых нарушениях

Выборы-2019. В штабе Порошенко рассказали о новых нарушениях - Фото
Сергей Алексеев (фото - LIGA.net)

По словам народного депутата Сергея Алексеева, в Киеве на округе №216 нашли ручку с исчезающими чернилами

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Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко заявляет, что на одном из киевских избирательных участков члены комиссии давали гражданам расписываться в списке избирателей с помощью ручки с исчезающими чернилами. Об этом на брифинге сообщил член штаба, народный депутат Сергей Алексеев, передает корреспондент LIGA.net.

"В Киеве на округе №216 подписи лиц в списках избирателей делались ручкой с исчезающими чернилами. Это участок №800417", - отметил Алексеев.

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По его словам, председатель участка, где было зафиксировано нарушение, представляет "одну из кандидатов в президенты". В целом по состоянию на 15:00 штаб Порошенко не фиксировал массовых нарушений, которые бы искривили волеизъявление граждан.

Порошенко уже проголосовал на выборах и отметил, что волеизъявление - это шаг вперед для Украины на ее пути к европейской семье государств.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: петр порошенко., нарушения, выборы-2019, Сергей Алексеев
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