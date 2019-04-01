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01.04.2019, 10:52

Выборы. Геращенко о задаче Порошенко: Исправить кадровые ошибки

Выборы. Геращенко о задаче Порошенко: Исправить кадровые ошибки - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Ирина Геращенко считает, что перед вторым туром Петру Порошенко следует бороться за каждого проевропейского избирателя

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Действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второк срок, должен изменить стратегию коммуникации с избирателями и решить проблему с кадрами, которыми недовольно общество. Об этом написала представитель президента в парламенте Ирина Геращенко в своем Facebook.

"Ключевая битва впереди. Эти три недели очень важны. В первую очередь для президента и команды, которые должны изменить коммуникационную стратегию, показать решительные действия на исправление тех кадровых и других ошибок, которые вызывают недовольство общества, бороться за каждого проукраинского и проевропейского избирателя", - подчеркнула она.

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Геращенко отметила, что "Госдума и оппозиция" в один голос говорили о фальсификациях, но выборы были легитимными. 

"Итак, очень важный итог первой пятилетки Порошенко - это демократия и уважение к выборам. Это основные европейские ценности, и меня это очень и очень радует, что не словом, а делом наша команда доказывает обществу и миру приверженность европейским демократическим принципам", - сказала она.

По ее словам, во втором туре президентских выборов курс на ЕС и НАТО, а также позицию возвращения Крыма и Донбасса "будет защищать только наш кандидат".

Вчера, 31 марта, состоялся первый тур выборов президента Украины. По состоянию на 10:02 1 апреля ЦИК обработал 60% протоколов: Владимир Зеленский (30,35%), Петр Порошенко (16,41%), Юлия Тимошенко (13,08%). 

Согласно окончательным результатам национального экзитполаВладимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

21 апреля состоится второй тур выборов.

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Теги: петр порошенко, Ирина Геращенко, выборы-2019
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