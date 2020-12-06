Выборы мэра в Кривом Роге завершились: полиция открыла два производства
06.12.2020, 21:23
голосование выборы (depositphotos.com)
По состоянию на 20:00 все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу. В полицию поступило 30 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра города. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
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По результатам рассмотрения обращений составлено два административных протокола и открыто два уголовных производства.
Сейчас полицейские продолжают осуществлять охрану на избирательных участках до полного подсчета бюллетеней.
В Кривом Роге за должность мэра борются кандидат от Слуги народа Дмитрий Шевчик и кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.
Явка избирателей, по данным ЦИК, составляет 35,14%.
- В первом туре выборов мэра Кривого Рога победил действующий глава города Юрий Вилкул - 46,27% голосов. Он отказался от участия во втором туре, объяснив это проблемами со здоровьем.
- В первом туре Шевчик набрал 25,94% голосов, а Павлов – 9,15%. При этом снявшийся с выборов Вилкул публично поддержал Павлова.
- Президент Владимир Зеленский записал видео на тему второго турв выборов мэра в Кривом Роге, в котором сказал, что не может ни за кого агитировать, но все все поняли.
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