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Выборы мэра в Кривом Роге завершились: полиция открыла два производства

06.12.2020, 21:23
Выборы мэра в Кривом Роге завершились: полиция открыла два производства - Фото
голосование выборы (depositphotos.com)

По состоянию на 20:00 все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу. В полицию поступило 30 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра города. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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По результатам рассмотрения обращений составлено два административных протокола и открыто два уголовных производства.

Сейчас полицейские продолжают осуществлять охрану на избирательных участках до полного подсчета бюллетеней.

В Кривом Роге за должность мэра борются кандидат от Слуги народа Дмитрий Шевчик и кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.

Явка избирателей, по данным ЦИК, составляет 35,14%.

  • В первом туре выборов мэра Кривого Рога победил действующий глава города Юрий Вилкул - 46,27% голосов. Он отказался от участия во втором туре, объяснив это проблемами со здоровьем.
  • В первом туре Шевчик набрал 25,94% голосов, а Павлов – 9,15%. При этом снявшийся с выборов Вилкул публично поддержал Павлова.
  • Президент Владимир Зеленский записал видео на тему второго турв выборов мэра в Кривом Роге, в котором сказал, что не может ни за кого агитировать, но все все поняли. 

Вадим Ребрина
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