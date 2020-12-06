Выборы мэра в Кривом Роге завершились: полиция открыла два производства

По состоянию на 20:00 все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу. В полицию поступило 30 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра города. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По результатам рассмотрения обращений составлено два административных протокола и открыто два уголовных производства.

Сейчас полицейские продолжают осуществлять охрану на избирательных участках до полного подсчета бюллетеней.

В Кривом Роге за должность мэра борются кандидат от Слуги народа Дмитрий Шевчик и кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.

Явка избирателей, по данным ЦИК, составляет 35,14%.

В первом туре выборов мэра Кривого Рога победил действующий глава города Юрий Вилкул - 46,27% голосов. Он отказался от участия во втором туре, объяснив это проблемами со здоровьем.

В первом туре Шевчик набрал 25,94% голосов, а Павлов – 9,15%. При этом снявшийся с выборов Вилкул публично поддержал Павлова.

Президент Владимир Зеленский записал видео на тему второго турв выборов мэра в Кривом Роге, в котором сказал, что не может ни за кого агитировать, но все все поняли.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.