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09.04.2019, 12:25

Выборы. Нацполиция готовится к дебатам на Олимпийском

Выборы. Нацполиция готовится к дебатам на Олимпийском - Фото
Фото: depositphotos.com

Руководство МВД и Нацполиции обсудило распределение сил в случае, если дебаты состоятся на Олимпийском

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Полиция начала подготовку к возможным дебатам кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК Олимпийский. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Руководство Министерства внутренних дел и Нацполиции провело координационное совещание на стадионе. Силовики обсудили распределение сил и средств в случае, если дебаты состоятся на Олимпийском.

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Правоохранители определили количество личного состава, которое необходимо привлечь для охраны порядка. Также речь шла о взаимодействии и координации всех привлеченных подразделений системы МВД.

Вчера, 8 апреля, глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты на НСК Олимпийский могут быть формой предвыборной агитации и фондам кандидатов придется заплатить за организацию и проведение порядка 6 млн гривень. Руководство стадиона после этого обратилось к СМИ с просьбой не распространять неподтвержденные данные о стоимости проведения.

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Теги: выборы, дебаты, Нацполиция, мвд
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