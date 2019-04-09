Выборы. Нацполиция готовится к дебатам на Олимпийском

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Полиция начала подготовку к возможным дебатам кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК Олимпийский. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Руководство Министерства внутренних дел и Нацполиции провело координационное совещание на стадионе. Силовики обсудили распределение сил и средств в случае, если дебаты состоятся на Олимпийском.

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Правоохранители определили количество личного состава, которое необходимо привлечь для охраны порядка. Также речь шла о взаимодействии и координации всех привлеченных подразделений системы МВД.

Вчера, 8 апреля, глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты на НСК Олимпийский могут быть формой предвыборной агитации и фондам кандидатов придется заплатить за организацию и проведение порядка 6 млн гривень. Руководство стадиона после этого обратилось к СМИ с просьбой не распространять неподтвержденные данные о стоимости проведения.