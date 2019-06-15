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15.06.2019, 23:57

Выборы. Оппозиционная платформа - За життя подала документы в ЦИК

Выборы. Оппозиционная платформа - За життя подала документы в ЦИК - Фото
Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Возглавляет список Юрий Бойко

Партия Оппозиционная платформа - За життя подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые запланированы на 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что возглавляет список Юрий Бойко, которого партия собирается выдвинуть в премьер-министры.

В сообщении говорится, что в списке партии выдержан квотный принцип: более 30% кандидатов - женщины. 

13 июня Институт массовой информации опубликовал результаты проведенного им исследования политической джинсы. В ходе исследования выяснилось, что 57% материалов с признаками политического заказа в национальных онлайн-медиа касались партии Оппозиционная платформа - За життя. Практически все эти материалы были размещены на сайтах 112-го канала и канала Newsone.

14 июня партия Святослава Вакарчука Голос официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах.

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Теги: юрий бойко, Оппозиционная платформа — За життя, выборы, верховная рада
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