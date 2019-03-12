Выборы. С Нацдружинами побеседовали, конфликтов не будет - Аваков

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С представителями Национальных дружин провели профилактическую беседу. В Министерстве внутренних дел убеждены, что конфликтов на избирательных участках в день выборов не будет. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, комментируя по просьбе журналистов заявление Нацдружин о том, что они как наблюдатели будут при необходимости применять силу на избирательных участках, передает корреспондент LIGA.net.

"Ни одно образование, ни Национальные дружины, на Национальный корпус, ни какие-нибудь интернационалисты, никто не будет иметь права силовым образом вмешиваться в избирательный процесс. У нас достаточно сил", - сказал он.

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По словам Авакова, после заявления Нацдружин и обращения ЦИК, была проведена профилактическая работа. "Есть убеждение, что никто из тех кто красиво заявляет, не пойдет на прямой конфликт с властью", - добавил министр.

В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила, что законом не предусмотрена процедура отмены регистрации наблюдателей. Поэтому после заявления Нацдружин о возможном применении силы на избирательных участках ЦИК обратилась в СБУ, ГПУ и МВД.

11 марта лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий заявил, что нет "никакой связи" Нацкорпуса с главой МВД Арсеном Аваковым.

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