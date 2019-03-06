Аваков обозначил рамки для Нацдружин на выборах-2019

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Общественная организация "Национальные дружины" не имеет права на применение силы. Как пишет пресс-служба МВД, в этом заверил глава ведомства Арсен Аваков.

По его словам, "этот не подлежащий обсуждению постулат" касается и других движений и организаций.

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"Ни Нацдружины, ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом. Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", - подчеркнул министр.

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Аваков также призвал "всех, кто объявляет своим постулатом прозрачность и честность выборов", использовать только законные и ненасильственные методы.

"У Нацполиции есть все необходимые силы и средства - помогайте, а не мешайте", - подытожил он.

Аваков не раз говорил, что любые попытки Нацдружин взять на себя силовую функцию будут пресекаться.

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