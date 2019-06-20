Выборы. Сегодня последний день подачи документов в ЦИК

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 20 июня, последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

По состоянию на 19 июня в ЦИК были зарегистрированы 761 кандидат в одномандатные округа: 618 – самовыдвиженцев и 143 – от политических партий. Также зарегистрированы 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в списки пяти политических партий, в общенациональном многомандатном избирательном округе.

Внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля 2019 года.

19 июня сообщалось, что ЦИК зарегистрировала списки четырех партий.

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