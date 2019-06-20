Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 11:38

Выборы. Сегодня последний день подачи документов в ЦИК

Выборы. Сегодня последний день подачи документов в ЦИК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Уже зарегистрированы 1600 кандидатов

Сегодня, 20 июня, последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

По состоянию на 19 июня в ЦИК были зарегистрированы 761 кандидат в одномандатные округа: 618 – самовыдвиженцев и 143 – от политических партий. Также зарегистрированы 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в списки пяти политических партий, в общенациональном многомандатном избирательном округе.

Внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля 2019 года.

19 июня сообщалось, что ЦИК зарегистрировала списки четырех партий.

Читайте также: Выборы. Партия Слуга народа подала документы

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, цик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 