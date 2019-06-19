Выборы. ЦИК зарегистрировала списки еще четырех партий

Выборы (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия 19 июня зарегистрировала списки четырех партий. Об этом сообщает в Facebook пресс-службу Центризбиркома.

"Сегодня Комиссия зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В частности, ЦИК зарегистрировала 217 кандидатов от Радикальной партии, 59 - от партии Всеукраинского объединения Факел, 175 - от Голоса, 224 - от Свободы.

Всего, по состоянию на 19 июня, ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки пяти политических партий.

17 июня ЦИК зарегистрировала 164 кандидатов от Гражданской позиции.

Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

Читайте также: Порошенко назвал главного соперника по выборам в Раду