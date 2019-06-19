Порошенко назвал главного соперника по выборам в Раду

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Пятый президент Петр Порошенко, который сейчас идет на досрочные парламентские выборы во главе партии Европейская Солидарность, основным противником считает не политическую силу бывшего главного соперника по выборам президента, а Оппозиционную платформу/За життя. Об этом пишет издание Главком.

"Они хотят стать вторыми после Слуги народа. Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство. Но пятой колонне - не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул - все они должны остаться на обочине", - сказал Порошенко.

На вопрос журналиста, почему Виктор Медведчук во время каденции Порошенко не был привлечен к ответственности по тем делам, которые открыты против него, Порошенко заявил, что "арест мог закончиться только увеличением его рейтинга".

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По поводу людей в списке кандидатов в депутаты от "ЕС", которые вызвали недовольство части общества, он отметил, что "не комментирует скандалы" и "признаёт, что были кадровые ошибки". Также он считает, что с 30-м номером "была ошибка, которую быстро исправили".

Сегодня, 19 июня, Порошенко пришел подавать документы в ЦИК.

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