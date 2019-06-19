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19.06.2019, 12:50

Порошенко назвал главного соперника по выборам в Раду

Порошенко назвал главного соперника по выборам в Раду - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

В отсутствие посла РФ в Киеве Виктор Медведчук был "плохим, опасным, но одним из представителей Путина" в Украине, заявил пятый президент

Пятый президент Петр Порошенко, который сейчас идет на досрочные парламентские выборы во главе партии Европейская Солидарность, основным противником считает не политическую силу бывшего главного соперника по выборам президента, а Оппозиционную платформу/За життя. Об этом пишет издание Главком.

"Они хотят стать вторыми после Слуги народа. Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство. Но пятой колонне - не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул - все они должны остаться на обочине", - сказал Порошенко.

На вопрос журналиста, почему Виктор Медведчук во время каденции Порошенко не был привлечен к ответственности по тем делам, которые открыты против него, Порошенко заявил, что "арест мог закончиться только увеличением его рейтинга".

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По поводу людей в списке кандидатов в депутаты от "ЕС", которые вызвали недовольство части общества, он отметил, что "не комментирует скандалы" и "признаёт, что были кадровые ошибки". Также он считает, что с 30-м номером "была ошибка, которую быстро исправили".

Сегодня, 19 июня, Порошенко пришел подавать документы в ЦИК.

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Теги: верховная рада, Петр Порошенко, выборы, виктор медведчук, европейская солидарность
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