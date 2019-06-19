Медведчук: Нет перспективы улучшения отношений с РФ при Зеленском

Виктор Медведчук (скриншот)

С приходом к власти Владимира Зеленского отношения между Россией и Украиной не улучшились: более того, не видно перспективы их улучшения при новом президенте. Так считает один из лидеров пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя Виктор Медведчук, пишет Русская служба Би-би-си.



Он полагает, что война в Донбассе сейчас "на паузе, у которой нет горизонта".

"Потому что господин Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса, он не собирается подписывать амнистию, а это два важнейших пункта минских соглашений. То есть он не признает по сути минские соглашения и не собирается вступать в переговоры с Россией", - пояснил свою позицию Медведчук.

Он заявил, что глава АП Андрей Богдан, который предложил провести референдум о мире со страной-оккупантом, "говорит о том, чего не знает": "У нас вообще никаких референдумов проводить нельзя: у нас нет закона (о референдуме)".

Политик говорит, что заявления Зеленского и его команды о безальтернативности минских соглашений, к которым привязаны санкции Запада, - "это убого и непрофессионально".

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