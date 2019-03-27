Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 11:30

Выборы. Сегодня вечером бюллетени начнут развозить по участкам

Выборы. Сегодня вечером бюллетени начнут развозить по участкам - Фото
Фото: depositphotos.com

30 000 участковых избиркомов будут взяты под круглосуточную охрану, к чему привлекут 60 000 правоохранителей

Реклама
Реклама

Сегодня вечером избирательные бюллетени начнут развозить по участкам. Об этом на брифинге рассказал глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

По его словам, полиция уже взяла под охрану окружные избирательные комиссии. А с сегодняшнего вечера и до пятницы на участки будут завозиться бюллетени, в связи с чем около 30 000 участковых избиркомов также будут взяты под круглосуточную охрану, к чему привлекут 60 000 правоохранителей.

Реклама

Еще более 70 000 - будут охранять стратегические объекты, патрулировать улицы, сопровождать международных наблюдателей.

Ранее сегодня сообщалось, что с 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315725 украинцев, сообщила в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, бюллетени
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 