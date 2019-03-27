Выборы. Сегодня вечером бюллетени начнут развозить по участкам

Сегодня вечером избирательные бюллетени начнут развозить по участкам. Об этом на брифинге рассказал глава координационного штаба МВД Иван Стойко.
По его словам, полиция уже взяла под охрану окружные избирательные комиссии. А с сегодняшнего вечера и до пятницы на участки будут завозиться бюллетени, в связи с чем около 30 000 участковых избиркомов также будут взяты под круглосуточную охрану, к чему привлекут 60 000 правоохранителей.
Еще более 70 000 - будут охранять стратегические объекты, патрулировать улицы, сопровождать международных наблюдателей.
Ранее сегодня сообщалось, что с 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315725 украинцев, сообщила в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.