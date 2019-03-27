Выборы. Сегодня вечером бюллетени начнут развозить по участкам

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Сегодня вечером избирательные бюллетени начнут развозить по участкам. Об этом на брифинге рассказал глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

По его словам, полиция уже взяла под охрану окружные избирательные комиссии. А с сегодняшнего вечера и до пятницы на участки будут завозиться бюллетени, в связи с чем около 30 000 участковых избиркомов также будут взяты под круглосуточную охрану, к чему привлекут 60 000 правоохранителей.

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Еще более 70 000 - будут охранять стратегические объекты, патрулировать улицы, сопровождать международных наблюдателей.

Ранее сегодня сообщалось, что с 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315725 украинцев, сообщила в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.