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21.04.2019, 22:07

Выборы. ЦИК обнародовала первые данные электронных протоколов

Выборы. ЦИК обнародовала первые данные электронных протоколов - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ЦИК получила первые данные 0,68% электронных протоколов

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Центральная избирательная комиссия получила первые данные 0,68% электронных протоколов подсчета голосов избирателей на выборах президента. Соответствующая информация обнародована на табло в пресс-центре ЦИК, сообщает корреспондент Укринформа.

Согласно этим данным, за Владимира Зеленского свои голоса отдали 69,25% избирателей, за Петра Порошенко - 28,29% избирателей.

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Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов 2019 побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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Теги: порошенко, выборы, цик, Зеленский
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