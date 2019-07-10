Выборы. ЦИК отменила регистрацию еще 26 кандидатов

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще 26 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отменена регистрация кандидатов Виктора Вовка, Олега Куприенко, Алексея Кириченко, включенных в избирательный список от Радикальной партии Олега Ляшко под № 10, 14 и 23 соответственно.

Также отменена регистрация кандидатов от партии Слуга народа Артема Расенко и Антонины Федосовой, включенных в избирательный список под № 184 и № 175 соответственно. Как пояснили в ЦИК, они не соблюли требования Конституции и закона о проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов.

Кроме того, отменена регистрация кандидатов от Слуги народа по заявлению партии. В частности, сняты с выборов Елена Коробкова, Роман Боярчук, Ольга Кавун, Михаил Соколов, Юрий Баланюк, Анастасия Рагимова, Виталий Витикач, включенные в избирательный список под № 31, 71, 78, 99, 164, 170 и 177 соответственно.

Отменена регистрации кандидата в народные депутаты от Батькивщины Александра Галаченко, включенного в избирательный список под № 135, согласно его заявлению об отказе баллотироваться.

В Украине 21 июля состоятся внеочередные парламентские выборы.

ЦИК напомнила, что обратиться в орган ведения Госреестра избирателей для временного изменения места голосования можно не позднее, чем за пять дней до дня голосования.