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Выборы. ЦИК посчитала 88% протоколов: в Раду проходят пять партий

Выборы. ЦИК посчитала 88% протоколов: в Раду проходят пять партий - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
22.07.2019, 23:53

Президентская партия Слуга народа набирает 43,03%

Центральная избирательная комиссия обработала 88,66% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,03%.

В Раду проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За жизньЕвропейская солидарностьБатькивщинаГолос.

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Ранее сегодня общественное движение ЧЕСНО сообщило, какие партии и сколько могут получить денег из государственного бюджета. 11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности.

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