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14.06.2019, 21:22

Выборы. ЦИК пришлось отменить открытые торги

Выборы. ЦИК пришлось отменить открытые торги - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Нормативно-правовые акты Центризбиркома будут опубликованы на сайте комисии

Открытые торги по изготовлению и доставке нормативно-правовых актов Центральной избирательной комиссии не состоялось из-за того, что для участия в торгах было представлено менее двух тендерных предложений. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Открытые торги по закупке услуг по изготовлению и доставке нормативно-правовых актов Центральной избирательной комиссии не состоялось", - говорится в сообщении.

В связи с этим макет сборников нормативно-правовых актов Центризбиркома по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов 21 июля будет опубликован на официальном сайте комиссии. Окружные избирательные комиссии смогут напечатать пособия по своему усмотрению. Для этого ЦИК изменит единые сметы расходов ОИК, выделит на это средства и направит макеты.

Сейчас Центризбирком ожидает окончания подачи тендерных предложений на изготовление архивных боксов, бланков протоколов, актов и других документов, необходимых для голосования и подсчета голосов, а также информационных плакатов политических партий, кандидаты в народные депутаты от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

7 июля Министерство экономического развития и торговли издало указ, который должен обеспечить ЦИК возможность вовремя напечатать бюллетени для парламентских выборов. 

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Теги: цик, выборы, верховная рада
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