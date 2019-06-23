Выборы. ЦИК зарегистрировала еще более 200 кандидатов в депутаты

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Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала 212 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 164, выдвинутых политическими партиями - 48. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.

Комиссия также зарегистрировала 430 кандидатов в нардепы, включенных в избирательные списки политпартий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 206 – партии Батькивщина; 224 - Оппозиционный блок.

Всего ЦИК зарегистрировала 1743 кандидатов в нардепы, включенных в избирательные списки 12 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

23 июня сообщалось, что ЦИК отказала в регистрации кандидатами в депутаты почти 20 лицам, среди которых бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который выдвигался от Либеральной партии Украины.