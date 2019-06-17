Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.06.2019, 21:41

Выборы. ЦИК зарегистрировала список первой партии

Выборы. ЦИК зарегистрировала список первой партии - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

От Гражданской позиции зарегистрировались 164 кандидата

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты от политической партии Гражданская позиция. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Они зарегистрированы на общегосударственном многомандатном избирательном округе.

10 июня лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко презентовал первую десятку партийного списка, с которым политсила пойдет на выборы в Раду. Кроме Гриценко, в первой пятерке также лидер партии Народный контроль Дмитрий Добродомов, лидер партии Рідна країна Николай Томенко, лидер Европейской партии Николай Катеринчук и адвокат Марина Соловьева.

Во второй пятерке - секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский, экс-депутат Егор Фирсов и бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, гражданская позиция, анатолий гриценко, цик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 