Выборы. ЦИК зарегистрировала список первой партии

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты от политической партии Гражданская позиция. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Они зарегистрированы на общегосударственном многомандатном избирательном округе.

10 июня лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко презентовал первую десятку партийного списка, с которым политсила пойдет на выборы в Раду. Кроме Гриценко, в первой пятерке также лидер партии Народный контроль Дмитрий Добродомов, лидер партии Рідна країна Николай Томенко, лидер Европейской партии Николай Катеринчук и адвокат Марина Соловьева.

Во второй пятерке - секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский, экс-депутат Егор Фирсов и бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак.