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11.03.2019, 17:50

"Выборы" в Крыму: к иностранцам-"наблюдателям" применят санкции

"Выборы" в Крыму: к иностранцам-"наблюдателям" применят санкции - Фото
Фото: ЕРА

Список лиц, против которых предлагается ввести санкции, засекречен, он прилагается к распоряжению Кабмина с пометкой "для служебного пользования"

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Правительство внесло на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций против иностранных граждан, которые в качестве "международных наблюдателей" в марте 2018 года приняли участие в "выборах президента РФ" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Там напомнили, что Украина считает проведение Российской Федерацией выборов на территории оккупированного ею Крыма незаконным.

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В Кабмине убеждены, что введение санкций будет способствовать защите нарушенных интересов Украины. Кроме того, по мнению министров, это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности попавших в санкционный список лиц и организаций, которые они представляют.

Санкции предлагается ввести сроком на три года.

Сам список лиц, против которых предлагается применить санкции, засекречен, он прилагается к распоряжению Кабмина с пометкой "для служебного пользования".

Правительство также в случае утверждения санкций на заседании СНБО предложило МИДу обратиться к США и ЕС с призывом введения аналогичных мер.

В июне 2018 года в санкционный список ЕС попали так называемые заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова. Им запрещен въезд в страны ЕС, а их активы в европейских странах заморожены.

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Теги: санкции, кабмин, Крым, выборы, оккупация
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