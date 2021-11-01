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Выборы в Раду. Кандидаты от Слуги народа лидируют в обоих округах

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 09:08
Выборы в Раду. Кандидаты от Слуги народа лидируют в обоих округах - Фото
Виталий Войцеховский (Скриншот видео Facebook Войцеховского)

На выборах в Верховную Раду по двум одномандатным округам в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты от Слуги народа. Об этом говорят данные ЦИК после обработки 51,36% окружных протоколов.

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На 184 округе в Херсонской области после обработки 73,93% участковых протоколов кандидат от СН и бывший руководитель Херсонской ОГА Сергей Козырь получает 65,18% или 15 556 голосов. Его соперник из Евросолидарности Игорь Йосипенко набрал 14,12% или 3371 голос.

Выборы в Раду. Кандидаты от Слуги народа лидируют в обоих округах

На 197 округе в Черкасской области лидирует мэр Золотоноши, кандидат от СН Виталий Войцеховский. Он набирает 47,25% или 2155 голосов после обработки 21,27% участковых протоколов. Его соперник, самовыдвиженец Владислав Голуб, получает 24,14% или 1101 голос.

Выборы в Раду. Кандидаты от Слуги народа лидируют в обоих округах

  • Вчера, 31 октября, на промежуточных выборах в Раду в Херсонской области в округе в бюллетень были включены 15 кандидатов, а в Черкасской – 25. В округе №184 выбирают депутата вместо Игоря Колыхаева, которого ранее избрали мэром Херсона, а в №197 выборы проходят, поскольку Александра Скичко назначили главой Черкасской облгосадминистрации.
  • В Слуге народа заявили о победе на обоих округах вскоре после окончания выборов.

Денис Юдин
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верховная рада выборы черкасская область Херсонская область Сергей Козырь Виталий Войцеховский
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