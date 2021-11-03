Выборы в Раду на округе в Черкасской области выиграл кандидат Слуги народа
03.11.2021, 10:42
Виталий Войцеховский (Скриншот видео Facebook Войцеховского)
Выборы в Верховную Раду на одномандатном округе №197 в Черкасской области выиграл мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, выдвинутый Слугой народа. Данные после подсчета 100% голосов опубликованы на сайте ЦИК.
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Войцеховский набрал 46,95% или 15 429 голосов избирателей. На втором месте – самовыдвиженец Владислав Голуб, его поддержали 25,44% или 8362 человека. На третьем месте – представитель Свободы, экс-нардеп Андрей Ильенко (9,53%, 3134 голоса), на четвертом – кандидат от Евросолидарности, первый замглавы Черкасского облсовета, журналист Роман Сущенко (8,4%, 2763 голоса).
- 31 октября на промежуточных выборах в Раду в Черкасской области в 197 округе в бюллетень были включены 25 кандидатов. Выборы проводились, поскольку Александра Скичко назначили главой Черкасской облгосадминистрации.
- В Слуге народа заявили о победе на округах №184 и №197 вскоре после окончания выборов.
- Вчера, 2 ноября, завершился подсчет голосов на округе №184, победил кандидат от Слуги народа Сергей Козырь.
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