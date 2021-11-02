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На округе в Херсонской области в Раду прошел кандидат от Слуги народа – ЦИК

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 14:41
На округе в Херсонской области в Раду прошел кандидат от Слуги народа – ЦИК - Фото
Сергей Козырь (Фото: Facebook Херсонской ОГА)

По результатам подсчета 100% протоколов на одномандатном округе № 184 в Херсонской области на довыборах в Раду победил Сергей Козырь от партии Слуга народа. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

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Козырь набрал 64,38% голосов избирателей (21 365 голосов).

На втором месте — представитель Европейской солидарности Игорь Йосипенко, за него проголосовали 14,33% или 4758 жителей.

1 марта 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Козыря главой Херсонской облгосадминистрации, до этого он был временно исполняющим обязанности. 26 октября Зеленский уволил его и назначил на эту должность Геннадия Лагуту.

И Козырь, и Лагута регистрировались кандидатами на довыборы в Раду. После назначения Лагута заявил, что отказывается от участия, и призвал голосовать за Козыря.

Из списка кандидатов его при этом не исключали – как пояснили LIGA.net в ЦИК, соответствующее заявление Лагута должен был подать до 18 октября, а подал 28-го. Из-за этого ЦИК не принимал решения о внесении изменений в бюллетени.

На округе в Херсонской области в Раду прошел кандидат от Слуги народа – ЦИК

  • 31 октября на промежуточных выборах в Раду в Херсонской области в бюллетень были включены 15 кандидатов. В округе №184 выбирали депутата вместо Игоря Колыхаева, которого ранее избрали мэром Херсона.
  • 31 октября также выбирали народного депутата в округе №197 (Черкасская область) и мэра в Харькове. По данным теризбиркома, в Харькове победил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов с результатом 50,66%. По результатам параллельного подсчета Слуги народа, на округе № 197 лидирует действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский с 86,5%.

Читайте также: Выборы в Раду. Кандидаты от Слуги народа лидируют в обоих округах 

Виктория Найдёнова
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верховная рада Слуга народа выборы Херсонская область цик Сергей Козырь
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