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11.06.2019, 16:36

Выборы в Раду: ОБСЕ рассказала о наблюдателях от России

Выборы в Раду: ОБСЕ рассказала о наблюдателях от России - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Российская Федерация не представила своих кандидатов в команду долгосрочных наблюдателей, говорят в БДИПЧ

Россия не подавала кандидатуры своих представителей для участия в команде долгосрочных наблюдателей ОБСЕ во время досрочных парламентских выборов 21 июля. Об этом заявил глава миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ посол Альберт Йонссон, передает Укринформ.

"Нет, Россия на этот раз не подавала", - сказал Йонссон.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, он пояснил, что БДИПЧ обращается ко всем странам-участницам ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.

"До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда через десять дней будет объявлена просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы узнаем, предложит в этот раз Россия своих кандидатов, или нет", - отметил глава миссии.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.

7 февраля 2019 года Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

26 февраля президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

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Теги: выборы, верховная рада, обсе, БДИПЧ, наблюдатели
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