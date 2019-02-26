Порошенко одобрил запрет россиянам быть наблюдателями на выборах

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон запрещает участие в избирательном процессе в Украине граждан государства-агрессора или лиц, инициированных или внесенных государством-агрессором. Он вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

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7 февраля 2019 года Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

"Кто-то никак не успокоится по российским наблюдателям на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но им лучше придерживаться ее основополагающих принципов", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Павел Климкин.