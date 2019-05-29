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29.05.2019, 17:41

Выборы в Раду: ЦИК запретила двум организациям иметь наблюдателей

Выборы в Раду: ЦИК запретила двум организациям иметь наблюдателей - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Разрешение получили 20 общественных организаций

Сегодня, 29 мая, Центральная избирательная комиссия разрешила 20-ти общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, а двум запретила. Об этом сообщается в Facebook Центризбиркома.

ЦИК приводит полный список получивших разрешение организаций.

В Комиссии поясняют, что отказали в предоставлении разрешения иметь наблюдателей общественным организациям - Исследовательский институт развития демократии и Молодежная платформа Будущее, поскольку наблюдение за избирательным процессом не относится к их уставной деятельности.

Ранее сегодня ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты, им стал Владимир Пригладь.

Также Комиссия решила, что теперь для смены места голосования на выборах в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, не нужен подтверждающий документ - в отделении Госреестра избирателей нужно предъявить только паспорт.  

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Теги: выборы, цик, наблюдатели
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