Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.04.2019, 16:38

Выборы. В ЦИК сказали, что может повлиять на явку избирателей

Выборы. В ЦИК сказали, что может повлиять на явку избирателей - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ЦИК отмечают, что сразу три религиозных праздника могут повлиять на явку избирателей

Реклама
Реклама

Короткие сроки, отведенные на временную смену места голосования, вряд ли станут решающей проблемой, которая существенно повлияет на явку избирателей, считает глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

В то же время, на явке могут сказаться религиозные праздники – Вербное воскресенье, Песах у иудеев, Пасха у католиков. "Это может повлиять на явку избирателей в определенные часы, поскольку с утра люди пойдут в церкви, а проголосуют уже вечером", - отметила глава ЦИК.

Реклама

9 апреля главный раввин Украины Моше Реувен Азман обратился в ЦИК, чтобы продлить в день голосования на президентских выборах во втором туре время работы избирательных участков до 22:30, поскольку этот день – второй день праздника Песах, и те, кто исповедуют иудаизм в этот день не имеют права что-либо делать до того, как появятся звезды. В ЦИК ответили, что не могут продлить время участков, поскольку не имеют таких полномочий.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, цик, татьяна слипачук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 