Выборы. В ЦИК сказали, что может повлиять на явку избирателей

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Короткие сроки, отведенные на временную смену места голосования, вряд ли станут решающей проблемой, которая существенно повлияет на явку избирателей, считает глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

В то же время, на явке могут сказаться религиозные праздники – Вербное воскресенье, Песах у иудеев, Пасха у католиков. "Это может повлиять на явку избирателей в определенные часы, поскольку с утра люди пойдут в церкви, а проголосуют уже вечером", - отметила глава ЦИК.

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9 апреля главный раввин Украины Моше Реувен Азман обратился в ЦИК, чтобы продлить в день голосования на президентских выборах во втором туре время работы избирательных участков до 22:30, поскольку этот день – второй день праздника Песах, и те, кто исповедуют иудаизм в этот день не имеют права что-либо делать до того, как появятся звезды. В ЦИК ответили, что не могут продлить время участков, поскольку не имеют таких полномочий.