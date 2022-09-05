Выезд за границу для студентов. В МВД назвали, какие документы нужны
05.09.2022, 14:43
Фото: КУБГ
В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что военнообязанные студенты, которые учатся за границей, имеют право на выезд с территории Украины для продолжения обучения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
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Отмечается, что мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, могут выехать за границу.
В МВД рассказали, что этой категории военнообязанных нужно иметь такие документы:
- студенческий билет или студенческую визу,
- переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в университете за границей,
- военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва,
- справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу соискателей образования за границей.
- 19 августа Кабинет министров разрешил военнообязанным мужчинам с 1 сентября ездить за границу в составе бизнес-делегаций при условии внесения залога.
- 27 августа правительство разрешило выезд за границу украинским морякам.
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