Выезд за границу для студентов. В МВД назвали, какие документы нужны

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что военнообязанные студенты, которые учатся за границей, имеют право на выезд с территории Украины для продолжения обучения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Отмечается, что мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, могут выехать за границу.

В МВД рассказали, что этой категории военнообязанных нужно иметь такие документы:

студенческий билет или студенческую визу,

переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в университете за границей,

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва,

справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу соискателей образования за границей.

19 августа Кабинет министров разрешил военнообязанным мужчинам с 1 сентября ездить за границу в составе бизнес-делегаций при условии внесения залога.

27 августа правительство разрешило выезд за границу украинским морякам.

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Наталія Фреїк

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