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Выезд за границу для студентов. В МВД назвали, какие документы нужны

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 14:43
Выезд за границу для студентов. В МВД назвали, какие документы нужны - Фото
Фото: КУБГ

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что военнообязанные студенты, которые учатся за границей, имеют право на выезд с территории Украины для продолжения обучения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Отмечается, что мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, могут выехать за границу.

В МВД рассказали, что этой категории военнообязанных нужно иметь такие документы:

  • студенческий билет или студенческую визу, 
  • переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в университете за границей,
  • военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва,
  • справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу соискателей образования за границей.

Фото: скріншот відео МВД
  • 19 августа Кабинет министров разрешил военнообязанным мужчинам с 1 сентября ездить за границу в составе бизнес-делегаций при условии внесения залога.
  • 27 августа правительство разрешило выезд за границу украинским морякам. 

Читайте также: Каким мужчинам можно выезжать за границу во время военного положения: список

Наталія Фреїк
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