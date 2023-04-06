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"Выглядит слабым". Экс-спичрайтер Буша-младшего дал совет Десантису по Трампу и Украине

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 13:47
Дональд Трамп и Рон Десантис (Фото: EPA)

Губернатор Флориды Рон Десантис является одним из вероятных кандидатов на выборах президента США от Республиканской партии, но его риторика в отношении Украины может отвернуть от него потенциальных избирателей. Об этом пишет сотрудник Американского института предпринимательства и бывший главный спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен для издания The Washinghton Post.

По данным опроса Harvard CAPS-Harris, некоторые республиканцы соглашаются с "мягкой" позицией 45-го президента США Дональда Трампа по отношению к Украине, однако все же гораздо больше избирателей поддерживают Украину.

Если сузить поле кандидатов до Трампа и Десантиса, то 69% сторонников Десантиса выступают за поддержку Украины до ее победы, говорится в опросе.

"Семеро из десяти избирателей хотят помочь вытеснить Россию с каждого дюйма украинской территории, которую она незаконно захватила", – пишет эксперт.

Тиссен отмечает, что Десантис придерживается "неправильного подхода", когда обращается к избирателям Трампа и называет войну в Украине "территориальным спором". Радикальные сторонники Трампа составляют меньшинство избирателей на первичных голосованиях в партии, и они не бросят своего кандидата, считает эксперт.

Он пишет, что из-за своих слов об Украине Десантис "выглядит слабым" и отталкивает проукраинских избирателей. Вместо этого он должен консолидировать "мягких" трампистов и тех, кто не хочет видеть Трампа кандидатом от Республиканской партии, объясняет Тиссен.

"Десантис должен занять смелую позицию в поддержку украинских борцов за свободу и поддерживать их, пока они не победят Россию и не вытеснят армию Владимира Путина", – заключает эксперт.

  • 31 марта 2023 года конкуренты на республиканских праймериз Майкл Пенс и Рон Десантис подвергли критике уголовное производство против Трампа.
  • 4 апреля Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявлено уголовное обвинение.

Читайте также: Схема "поймай и убей". Опубликованы детали инкриминируемых обвинений Трампа

Артем Джеріпа
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