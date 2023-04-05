Схема "поймай и убей". Опубликованы детали обвинений, инкриминируемых Трампу
Экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловых документов Нью-Йорка с целью сокрытия компрометирующей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года. Детали обвинения из 34 пунктов опубликованы на сайте Офиса окружного прокурора Манхэттена.
Окружной прокурор Элвин Брэгг заявил, что во время выборов Трамп и другие использовали схему "поймай и убей", чтобы выявить, купить и скрыть негативную информацию о Трампе и повысить его электоральные перспективы.
Затем, по словам окружного прокурора, Трамп сделал все возможное, чтобы скрыть это, сделав десятки ложных записей в деловых документах для сокрытия преступной деятельности, включая попытки нарушить законы штата и федеральные законы о выборах.
В обвинительном заключении Верховного суда штата Нью-Йорк Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени.
"Население штата Нью-Йорк утверждает, что Дональд Трамп неоднократно и мошенническим способом фальсифицировал деловые документы Нью-Йорка, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года", – заявил окружной прокурор.
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Согласно обвинительным материалам, в одном из случаев подставная компания American Media Inc. заплатила $30 000 бывшему швейцару в Башне Трампа, который утверждал, что у него есть информация о внебрачном ребенке Трампа.
Во втором случае AMI якобы заплатила $150 000 женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения Трампом.
В третьем случае, как утверждается в материалах обвинения, за 12 дней до выборов, специальный советник из Trump Organization перевел $130 000 адвокату порноактрисы. Специальный советник, который в итоге признал себя виновным и отбыл срок в тюрьме за незаконные пожертвования на предвыборную кампанию, произвел платеж через подставную корпорацию, финансируемую через банк на Манхэттене.
В обвинительном заключении сказано, что после победы на выборах Трамп возместил спецсоветнику серию ежемесячных чеков, всего с фиктивной целью их был выписано 11 штук. Девять из них подписал сам Трамп. Каждый чек обрабатывался Trump Organization и незаконно маскировался под оплату юридических услуг, оказанных в соответствии с несуществующим соглашением о предварительном гонораре.
Всего в деловых документах Нью-Йорка было сделано 34 фальшивых записи, чтобы скрыть первоначальный скрытый платеж в размере $130 000, утверждается в материалах обвинения.
- Сегодня прошло заседание суда по делу Трампа, перед которым он был взят под формальный арест. Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов. Следующее заседание назначено на 4 декабря.
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