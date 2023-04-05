Схема "поймай и убей". Опубликованы детали обвинений, инкриминируемых Трампу

Экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловых документов Нью-Йорка с целью сокрытия компрометирующей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года. Детали обвинения из 34 пунктов опубликованы на сайте Офиса окружного прокурора Манхэттена.

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Окружной прокурор Элвин Брэгг заявил, что во время выборов Трамп и другие использовали схему "поймай и убей", чтобы выявить, купить и скрыть негативную информацию о Трампе и повысить его электоральные перспективы.

Затем, по словам окружного прокурора, Трамп сделал все возможное, чтобы скрыть это, сделав десятки ложных записей в деловых документах для сокрытия преступной деятельности, включая попытки нарушить законы штата и федеральные законы о выборах.

В обвинительном заключении Верховного суда штата Нью-Йорк Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени.

"Население штата Нью-Йорк утверждает, что Дональд Трамп неоднократно и мошенническим способом фальсифицировал деловые документы Нью-Йорка, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года", – заявил окружной прокурор.

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Согласно обвинительным материалам, в одном из случаев подставная компания American Media Inc. заплатила $30 000 бывшему швейцару в Башне Трампа, который утверждал, что у него есть информация о внебрачном ребенке Трампа.

Во втором случае AMI якобы заплатила $150 000 женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения Трампом.

В третьем случае, как утверждается в материалах обвинения, за 12 дней до выборов, специальный советник из Trump Organization перевел $130 000 адвокату порноактрисы. Специальный советник, который в итоге признал себя виновным и отбыл срок в тюрьме за незаконные пожертвования на предвыборную кампанию, произвел платеж через подставную корпорацию, финансируемую через банк на Манхэттене.

В обвинительном заключении сказано, что после победы на выборах Трамп возместил спецсоветнику серию ежемесячных чеков, всего с фиктивной целью их был выписано 11 штук. Девять из них подписал сам Трамп. Каждый чек обрабатывался Trump Organization и незаконно маскировался под оплату юридических услуг, оказанных в соответствии с несуществующим соглашением о предварительном гонораре.

Всего в деловых документах Нью-Йорка было сделано 34 фальшивых записи, чтобы скрыть первоначальный скрытый платеж в размере $130 000, утверждается в материалах обвинения.

Сегодня прошло заседание суда по делу Трампа, перед которым он был взят под формальный арест. Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов. Следующее заседание назначено на 4 декабря.

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Оксана Житнюк

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