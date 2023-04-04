UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Десантис и Пенс. Эксперты объяснили, почему конкуренты заступились за Трампа

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 22:58
Десантис и Пенс. Эксперты объяснили, почему конкуренты заступились за Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Два потенциальных конкурента Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии – губернатор Флориды Рон Десантис и экс-вице-президент Майкл Пенс - выступили против судебного преследования Трампа. Почему они так поступили, журналисту LIGA.net, который готовил статью о суде над Трампом, объяснили профессор Одесского университета Владимир Дубовик и глава программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.

Поддержка Трампа Десантисом и Пенсом выглядит неожиданной. Недавно Пенс говорил, что "история привлечет Трампа к ответственности" за события в Капитолии 2021 года, а Десантис критиковал "хаотический стиль управления" экс-президента.

По мнению экспертов, для заявлений против суда над Трампом могут быть две причины.

1. Заигрывание с поклонниками Трампа. По словам Краева, среди избирателей Республиканской партии поклонников Трампа, как минимум, 20-25%. Если потенциальный кандидат поддержит суд над Трампом, он оттолкнет от себя четверть избирателей.

"Это не только вопрос поддержки Трампа как человека. Это вопрос поддержки трампизма как идеологии, – пояснил эксперт. – Сейчас для республиканского политика выступление в поддержку суда будет звучать как: мы не поддерживаем возвращение работы в Америку, мы не поддерживаем лозунг "Сделаем Америку великой снова". До начала праймериз они не рискуют".

2. Солидаризация внутри партии. Потенциальные конкуренты, по мнению Дубовика, хотят показать избирателям, что главный внутренний враг – Демократическая партия, Белый дом и президент США Джо Байден.

"Потом они еще скажут много плохого о Трампе, если примут участие в праймериз. Но сейчас им важно показать, что система и демократы несправедливо атакуют одного из нас, поэтому надо консолидироваться", – сказал эксперт.

  • Трамп может стать первым главой Белого дома в истории, которому предъявлено уголовное обвинение — большое жюри присяжных Манхэттена обвинило его по более чем 30 пунктам, связанным с бизнес-мошенничеством.
  • 4 апреля Трампа формально взяли под арест. Вскоре арест был снят.
  • 5 апреля состоится судебное заседание. Но даже если Трампа осудят, он сможет принять участие в выборах президента США.

Читайте также: Трампу грозит тюрьма. Что нужно знать об историческом процессе в США

Наталія Медведєва, Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дональд трамп майкл пенс Рон Десантис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 