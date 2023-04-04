Десантис и Пенс. Эксперты объяснили, почему конкуренты заступились за Трампа

Два потенциальных конкурента Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии – губернатор Флориды Рон Десантис и экс-вице-президент Майкл Пенс - выступили против судебного преследования Трампа. Почему они так поступили, журналисту LIGA.net, который готовил статью о суде над Трампом, объяснили профессор Одесского университета Владимир Дубовик и глава программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.

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Поддержка Трампа Десантисом и Пенсом выглядит неожиданной. Недавно Пенс говорил, что "история привлечет Трампа к ответственности" за события в Капитолии 2021 года, а Десантис критиковал "хаотический стиль управления" экс-президента.

По мнению экспертов, для заявлений против суда над Трампом могут быть две причины.

1. Заигрывание с поклонниками Трампа. По словам Краева, среди избирателей Республиканской партии поклонников Трампа, как минимум, 20-25%. Если потенциальный кандидат поддержит суд над Трампом, он оттолкнет от себя четверть избирателей.

"Это не только вопрос поддержки Трампа как человека. Это вопрос поддержки трампизма как идеологии, – пояснил эксперт. – Сейчас для республиканского политика выступление в поддержку суда будет звучать как: мы не поддерживаем возвращение работы в Америку, мы не поддерживаем лозунг "Сделаем Америку великой снова". До начала праймериз они не рискуют".

2. Солидаризация внутри партии. Потенциальные конкуренты, по мнению Дубовика, хотят показать избирателям, что главный внутренний враг – Демократическая партия, Белый дом и президент США Джо Байден.

"Потом они еще скажут много плохого о Трампе, если примут участие в праймериз. Но сейчас им важно показать, что система и демократы несправедливо атакуют одного из нас, поэтому надо консолидироваться", – сказал эксперт.

Трамп может стать первым главой Белого дома в истории, которому предъявлено уголовное обвинение — большое жюри присяжных Манхэттена обвинило его по более чем 30 пунктам, связанным с бизнес-мошенничеством.

4 апреля Трампа формально взяли под арест. Вскоре арест был снят.

5 апреля состоится судебное заседание. Но даже если Трампа осудят, он сможет принять участие в выборах президента США.

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Наталія Медведєва , Марко Сировой

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