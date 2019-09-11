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"Выпал в осадок". Министр показал, сколько бумаги в Кабмине: фото

"Выпал в осадок". Министр показал, сколько бумаги в Кабмине: фото - Фото
Дмитрий Дубилет (Фото: Instagram dubilet)
11.09.2019, 18:00

Дубилет опубликовал свое фото с документами

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет показал, сколько в правительстве расходуется бумаги. Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.

"Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами", - написал чиновник.

Он добавил, что бумажный документооборот - это не только вопрос экологии, но и "неэффективных бизнес-процессов, тысяч чиновников и миллионов граждан, которые зря тратят свое время и таланты".

Дубилет пообещал сократить потребление бумаги в Кабмине в 2020 году - как минимум, вдвое.

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Дмитрий Дубилет бумага кабмин документы документооборот
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