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В ЕС верят в правительство Гончарука: документ

В ЕС верят в правительство Гончарука: документ - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото - пресс-служба Европарламента)
04.09.2019, 09:08

В Европейском союзе напомнили новому правительству о чаяниях украинцев и выразили ему свою поддержку

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск выразили поддержку новому премьер-министру Алексею Гончаруку, поздравив его с назначением. Скан письма Гончаруку Юнкер опубликовал в Twitter.

Европолитики верят, что с поддержкой Верховной Рады правительство Гончарука сможет реализовать высокие ожидания украинского народа.

"У вашего правительства есть широкие полномочия и поддержка парламента. Мы уверены, что это поможет вам воплотить все ожидания украинских жителей", - говорится в письме.

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Письмо Юнкера и Туска Гончаруку (Фото: Jean-Claude Juncker/Twitter)

Политики также заверили, что ЕС будет прочно поддерживать Украину в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, они надеются на успешное сотрудничество в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Вчера федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Гончарука в Берлин.

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