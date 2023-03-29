Выселение УПЦ МП из Лавры. LIGA.net получила график

30 марта комиссия Министерства культуры начнет принимать государственное имущество национального заповедника "Киево-Печерская лавра", передаваемое Украинской православной церковью Московского патриархата. Последний объект должен быть проверен и передан 1 мая 2023 года. Об этом LIGA.net сообщила Марьяна Томин, директор департамента культурного наследия Министерства культуры.

Первый этап приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, должен пройти с 30 марта по 11 апреля. За это время комиссия примет 34 объекта.

На втором этапе, который продлится 12-21 апреля, УПЦ МП должна беспрепятственно освободить 19 объектов, в том числе здания академии, семинарии и митрополии.

Третий этап приема продлится с 21 апреля по 1 мая и предусматривает передачу 27 объектов, в том числе сооружений на территории бывшей инфекционной больницы.

Всего УПЦ МП должна передать 80 объектов.

"План следующий: зашли на объект, проверили и опечатали. После этого они (представители монастыря. – Ред.) не смогут туда попасть. И так до последнего объекта", – объясняет собеседник LIGA.net из межведомственной группы, созданной на основании решения СНБО.

Комиссия будет работать без сопровождения правоохранительных органов.

"Если монахи закроются и откажут в доступе, тогда это статья 191 Уголовного кодекса – присвоение имущества, – объясняет собеседник. – Мы будем двигаться исключительно в правовом поле, не подыгрывая враждебной пропаганде".

Комментируя заявление УПЦ МП об отсутствии законных оснований для "выселения", собеседник LIGA.net напоминает: "Владелец [Лавры] – государство. Для разрыва договора не нужно решение суда. Это им (УПЦ МП. – Ред.) необходимо решение суда, чтобы остаться".

Ранее митрополит Климент, руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП, заявил, что монастырь не намерен покидать территорию заповедника, потому что для этого нет юридических оснований.

На вопрос, зачем тогда УПЦ МП вывозила вещи из монастыря, отвечает, что большинство вещей осталось. А комиссия по описанию вещей "работать не будет, потому что нет судебного решения".

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры.

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Юрій Смірнов

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