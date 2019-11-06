Вышинский, несмотря на обещания, не приехал на суд в Киев

Кирилл Вышинский (скриншот с видео конференции в Москве)

Бывший руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который был передан России в ходе последнего обмена пленными, не приедет на суд в Украину, где его обвиняют в госизмене. Об этом он сказал корреспонденту ТАСС.

Вышинский сказал, что сегодня утром был выписан из больницы, где проходил обследование. "И просто физически не могу оказаться [в Киеве]", - сказал он.

Вместе с тем известно, что сегодня в Москве Вышинский принял участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ, где рассказал, как в Украине якобы притесняют журналистов.

Ранее адвокат Вышинского заявлял, что его подзащитный не собирается скрываться от украинского правосудия и будет приезжать на все заседания суда.

По версии СБУ, РФ использовала издание РИА Новости в информационной войне против Украины. Вышинский закрытым указом президента РФ награжден медалью "за возвращение Крыма". 15 мая его задержали.