Вышиванку Зеленского продали на аукционе за $100 000
Вышитую рубашку Владимира Зеленского, в которую он был одет на День вышиванки, продали на аукционе в США за $100 000. Благотворительные торги состоялись 3 июня в Вашингтоне во время первой международной презентации, запущенной президентом платформы UNITED24.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На презентации объявили о старте онлайн-аукциона, собранные средства от которого будут направлены на медицинскую помощь Украине. Он продлится месяц, а рубашка Зеленского стала первым большим лотом.
Владимир Зеленский на праздник надел вышиванку Etnodim с пиксельным орнаментом дубовых листьев Velych. На сайте бренда указано, что вышиванка стоит 3200 грн.
Главный лот аукциона – приглашение на торжественный ужин с Зеленским в честь победы Украины. "У этого приглашения открыта дата, ее приближение зависит от каждого, кто помогает Украине", — рассказала координатор UNITED24 Ярослава Гресь.
Кроме ужина с президентом, на онлайн-аукционе можно будет купить поход на матч Милана с Андреем Шевченко, игру в теннис с Элиной Свитолиной, знаковые символы украинского сопротивления, например кувшин в форме петушка из знаменитого кухонного шкафа в Бородянке, марки с "русским кораблем", уцелевшую бутылку вина из разбомбленного склада киевского Good Wine и другие.
- Президент Владимир Зеленский 5 мая объявил о запуске глобальной инициативы United24 по сбору средств на помощь украинской армии, гражданским, а также восстановление украинских городов.
- Андрей Шевченко стал первым послом платформы United24.
Комментарии