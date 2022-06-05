Вышиванку Зеленского продали на аукционе за $100 000

Вышитую рубашку Владимира Зеленского, в которую он был одет на День вышиванки, продали на аукционе в США за $100 000. Благотворительные торги состоялись 3 июня в Вашингтоне во время первой международной презентации, запущенной президентом платформы UNITED24.

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На презентации объявили о старте онлайн-аукциона, собранные средства от которого будут направлены на медицинскую помощь Украине. Он продлится месяц, а рубашка Зеленского стала первым большим лотом.

Андрей Водяный

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