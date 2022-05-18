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Новая миссия: Андрей Шевченко стал амбассадором платформы United24 для помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 17:34
Новая миссия: Андрей Шевченко стал амбассадором платформы United24 для помощи Украине - Фото
Фото: Офис президента

Бывший главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко стал первым амбассадором украинского национального бренда United24. Об этом сообщает Офис президента.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ об основании национального бренда United24, а первым амбассадором стал Шевченко.

United24 - фандрейзинговая платформа для благотворительных пожертвований в поддержку Украины во всем мире. Сделать донейт можно здесь. Среди вариантов пожертвований - оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

"Важно, что первым амбассадором бренда United24 стал украинец, которого знают по всему миру. Андрей имеет огромное доверие и авторитет, которые получил своим упорным трудом и своими спортивными достижениями. Теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству, чтобы приблизить нашу победу", – заявил Зеленский.

Первое событие в поддержку United24 состоится 8 июня – это будет благотворительный вечер-аукцион в Лондоне.

ОП сообщает, что за первую неделю работы United24 на счета Нацбанка поступило более $25 млн.

  • 5 мая Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы U24.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский андрей шевченко United24 U24
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