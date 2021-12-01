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Выступление Зеленского и присуждение премий Рады: чем сегодня займется парламент

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 09:39
Выступление Зеленского и присуждение премий Рады: чем сегодня займется парламент - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодняшнее заседание Верховной Рады начнется в 10:00 с обращения президента Владимира Зеленского в рамках ежегодного послания к Раде. Потом нардепы рассмотрят ряд законопроектов, присуждение премий парламента и ратификацию соглашений. Повестка дня опубликована на сайте Рады.

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После выступления Зеленского депутаты рассмотрят проекты постановлений о присуждении ежегодной премии Рады педагогам, молодым ученым и лучшим участникам внешнего независимого оценивания.

В первом чтении рассмотрят законопроекты:

- №4487, об обеспечении прав и свобод переселенцев;

- №6104, о защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей;

- №6302, о внесении изменений в некоторые законодательные акты об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления.

Во втором чтении планируется рассмотрение законопроектов:

- №5339, об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- №5831, о регулировании вопросов трансплантации анатомических материалов человеку;

- №5099, об антидопинговой деятельности в спорте;

- №4229, о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и в закон о Высшем совете правосудия (о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов).

Также нардепы должны рассмотреть проекты постановлений о назначении внеочередных выборов в ряде населенных пунктов и внесение изменений в налоговый и таможенный кодексы.

Еще нардепы могут рассмотреть законопроекты о выходе Украины из ряда соглашений СНГ, а также ратификацию некоторых соглашений с другими странами – например, о создании многонационального инженерного батальона с Венгрией, Румынией и Словакией.

  • Вчера, 30 ноября, Верховная Рада приняла по спецпроцедуре так называемый ресурсный законопроект №5600 ("антиахметовский" закон).
  • Также на вчерашнем заседании народный депутат из Запорожья Роман Соха заявил о выходе из фракции Слуга народа.

Смотрите также: Зеленский в Раде. Трансляция ежегодного послания президента – видео

Оксана Житнюк
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верховная рада Владимир Зеленский повестка
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