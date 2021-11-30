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Соха заявил о выходе из фракции Слуга народа. Он из группы Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 11:51
Соха заявил о выходе из фракции Слуга народа. Он из группы Разумкова - Фото
Роман Соха (скриншот с видео)

Народный депутат из Запорожья Роман Соха заявил о выходе из фракции Слуга народа и передал спикеру парламента Руслану Стефанчуку заявление об этом.

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Нардеп сказал, что он "с первого дня поддерживал Владимира Зеленского", поскольку тот "декларировал... конец кланово-олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, окончание эпохи бедности и социальной несправедливости", а также приход "нового поколения государственников".

"Но сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы Офиса президента", – сказал Соха.

Он считает, что недопустимо, особенно во время войны, назначение "куратором экономики" в ОП человека, "который точно не был ранее сторонником европейского пути для Украины".  

Он напомнил, что Шурма – это "бывший функционер пророссийского Оппозиционного блока, который пытался сорвать выборы в Запорожье с использованием грязных технологий", и назвал его "частью старой коррумпированной системы". В этом же контексте он упомянул назначения Олега Татарова и Руслана Демченко

Соха входит в межфракционное объединение бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

  • 5 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения Разумная политика, а 8-го - показал список нардепов, которые войдут в его МФО.
  • После вступления в МФО Разумкова партия Слуга Народа исключила нардепа Ольгу Коваль из состава политсовета партии, а Артема Дмитрука исключили из фракции.

Читайте также: Восхождение Разумкова. Переживет ли Слуга народа новый внутренний кризис

  

Сергей Бережной
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верховная рада Слуга народа фракция Руслан Демченко Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Олег Татаров Ростислав Шурма Роман Соха
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