Соха заявил о выходе из фракции Слуга народа. Он из группы Разумкова

Народный депутат из Запорожья Роман Соха заявил о выходе из фракции Слуга народа и передал спикеру парламента Руслану Стефанчуку заявление об этом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Нардеп сказал, что он "с первого дня поддерживал Владимира Зеленского", поскольку тот "декларировал... конец кланово-олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, окончание эпохи бедности и социальной несправедливости", а также приход "нового поколения государственников".

"Но сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы Офиса президента", – сказал Соха.

Он считает, что недопустимо, особенно во время войны, назначение "куратором экономики" в ОП человека, "который точно не был ранее сторонником европейского пути для Украины".

Он напомнил, что Шурма – это "бывший функционер пророссийского Оппозиционного блока, который пытался сорвать выборы в Запорожье с использованием грязных технологий", и назвал его "частью старой коррумпированной системы". В этом же контексте он упомянул назначения Олега Татарова и Руслана Демченко.

Соха входит в межфракционное объединение бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

7 октября 2021 года Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера.

5 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения Разумная политика, а 8-го - показал список нардепов, которые войдут в его МФО.

После вступления в МФО Разумкова партия Слуга Народа исключила нардепа Ольгу Коваль из состава политсовета партии, а Артема Дмитрука исключили из фракции.

29 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что министр культуры Александр Ткаченко передумал идти в отставку. Ткаченко в комментарии LIGA.net сообщил, что его решение об отставке остается неизменным.

Читайте также: Восхождение Разумкова. Переживет ли Слуга народа новый внутренний кризис

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.