Вывозил для России украинское зерно из Крыма. СБУ взяла капитана африканского судна – фото

Судно отбуксировано в Одесскую область и арестовано решением суда

Севастополь (Фото: Крым.Реалии)

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала капитана африканского судна, помогавшего российским оккупантам вывозить украинское зерно из Крыма.

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Корабль ходил под флагом страны Центральной Африки, его экипаж сотрудничал со страной-агрессором, сообщают правоохранители.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно "неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию". После этого корабль доставлял груз на Ближний Восток для продаж в интересах РФ.

Чтобы скрыть преступление, капитан регулярно выключал GPS-трекер судна и записывал ложные данные в журнал маршрутов и остановок плавсредства. Таким образом, он помогал российским оккупантам вывозить крупные партии украинского зерна, похищенного с временно оккупированных территорий на юге Украины, утверждает СБУ.

Расследование установило, что капитан грузового судна является гражданином одной из стран Южного Кавказа. В состав экипажа входили еще 12 иностранцев.

В ходе обыска на борту корабля были найдены документы, навигационные приборы и другие доказательства преступной деятельности.

Капитану судна вручили подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее – ему грозит заключение до пяти лет.

Судно отбуксировано в Одесскую область и арестовано решением суда.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Украина, Литва и Великобритания работают над внедрением системы, с помощью которой можно определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки.

6 июля 2024 стало известно, что из новой партии украинского урожая зерновых Россия уже вывезла более 80 тонн из порта Мариуполя.

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