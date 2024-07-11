Україна затримала та арештувала судно з Камеруну, яке заходило у порт Севастополя – фото

Судно відбуксовано до Одещини та арештовано рішенням суду

Фото: Офіс генпрокурора

Служба безпеки України стверджує, що затримала капітана африканського судна, який допомагав російським окупантам вивозити українське зерно з Криму.

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За даними Офісу генпрокурора, корабель USKO MFU ходив під прапором Камеруну – країни Центральної Африки, його екіпаж співпрацював із країною-агресором.

У листопаді 2023 року судно вивезло 3000 тонн агропродукції із закритого порту України у Севастополі – це зерно було призначене для турецької компанії.

Щоб приховати незаконні дії, перед входом у порт Севастополя на судні вимикали автоматичну ідентифікаційну систему (AIS), що є серйозним порушенням морської безпеки.

Наприкінці травня 2024 року судно вдруге увійшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою AIS і розвантажило вантаж із Туреччини. Після цього воно вийшло з порту, вказавши пункт призначення – Стамбул, передають правоохоронці.

Однак після увімкнення системи AIS 2 липня судно зайшло в один із портів Молдови.

Розслідування встановило, що капітан вантажного судна є громадянином Азербайджану. До складу екіпажу входили ще 12 іноземців.

Під час обшуку на борту корабля було знайдено та вилучено суднову документацію, систему AIS, комп'ютер, документацію, видану окупаційною адміністрацією Севастопольського морського торговельного порту.

Капітану судна вручили підозру у порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї – йому загрожує ув'язнення до п'яти років.

Судно відбуксовано до Одещини та арештовано рішенням суду.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Україна, Литва та Велика Британія працюють над впровадженням системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, що Росія постачає на світові ринки.

6 липня 2024 року стало відомо, що з нової партії цьогорічного українського врожаю зернових Росія вже вивезла понад 80 тонн із порту Маріуполя.

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