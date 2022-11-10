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Вывозили под видом волонтеров. СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу: фото

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 15:07
Вывозили под видом волонтеров. СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу: фото - Фото
Фото: СБУ

СБУ сообщает, что в результате спецоперации в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных "трафиков" потенциальных призывников за границу.

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Они предлагали призывникам скрыто выехать за пределы Украины под видом участников волонтерского движения, сообщили в ведомстве.

Вывозили под видом волонтеров. СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу: фото

Стоимость таких "услуг", по данным СБУ, составляла от $1500 до $8000 с клиента.

Вывозили под видом волонтеров. СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу: фото

Согласно сообщению, в Киеве нейтрализована преступная группировка, которая "оформляла" уклонистов как перевозчиков гуманитарной помощи, и через фиктивную благотворительную организацию вносила недостоверные сведения в электронную систему "Шлях".

Вывозили под видом волонтеров. СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу: фото

Еще один канал нелегальной миграции блокирован в Житомирской области. Местный бизнесмен гарантировал мужчинам "путевку в ЕС" под видом водителей международных рейсов, рассказали в СБУ.

Вывозили под видом волонтеров. СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу: фото

Там также добавили, что в Черновцах разоблачена преступная группа, которая пыталась переправлять потенциальных призывников в обход КПП через так называемую зеленку.

Вывозили под видом волонтеров. СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу: фото

Пятерым фигурантам уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Вывозили под видом волонтеров. СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу: фото
  • 26 октября СБУ задержала депутата Черниговского райсовета из запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ, а также руководителя столичного филиала банка. Они отдельно друг от друга предлагали мужчинам призывного возраста незаконные услуги побега за границу от мобилизации.

Читайте также: Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию. Вероятно, до февраля 2023 года

Вадим Ребрина
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сбу мобилизация призыв уклонист
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