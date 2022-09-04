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Взрыв в Чернигове. Задержаны двое причастных к инциденту – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 23:56
Взрыв в Чернигове. Задержаны двое причастных к инциденту – Зеленский - Фото
Фото - Суспільне Чернігів

В Чернигове были задержаны два человека, подозреваемые в причастности ко вчерашнему взрыву, в результате которого пострадали пять человек, в том числе четверо детей от двух до 12 лет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны причастные к трагическому инциденту в Чернигове – тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки.

Уголовным производством занимается Госбюро расследований.

"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах: смотрите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств. Жизнь людей – это общая ответственность всех, кто должен обеспечить безопасность", – заявил Зеленский.

ГБР сегодня сообщило, что, по данным следствия, на акции в центре города представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет, и произошел неосторожный выстрел.

  • Вчера днем в Чернигове во время городского массового мероприятия произошел взрыв. По первоначальным данным медиков, всего из-за взрыва пострадали шестеро детей. Самые тяжелые ранения получил двухлетний ребенок, у него осколочное ранение лица и сложная травма кисти. 
  • Сегодня глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что после взрыва за медпомощью обратились 15 человек, восемь из них – дети.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский взрыв задержание чернигов гбр
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