Взрыв в Стамбуле, сообщается о пострадавших – видео
13.11.2022, 15:52
Взрыв в Стамбуле (Фото - скриншот из видео)
На многолюдном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, много людей пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие медиа.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
CNN Turk сообщает об 11 раненых.
Проспект представляет собой многолюдную улицу, популярную среди туристов и местных жителей, вдоль которой расположены магазины и рестораны.
К месту происшествия прибывают машины скорой помощи, пожарные машины и полиция. В соцсетях пишут, что улица перекрыта и все магазины на ней закрыты.
О причинах взрыва информации пока нет.
Новость дополняется
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністраторРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии