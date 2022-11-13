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Взрыв в Стамбуле, сообщается о пострадавших – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 15:52
Взрыв в Стамбуле, сообщается о пострадавших – видео - Фото
Взрыв в Стамбуле (Фото - скриншот из видео)

На многолюдном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, много людей пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие медиа. 

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CNN Turk сообщает об 11 раненых. 

Проспект представляет собой многолюдную улицу, популярную среди туристов и местных жителей, вдоль которой расположены магазины и рестораны.

К месту происшествия прибывают машины скорой помощи, пожарные машины и полиция. В соцсетях пишут, что улица перекрыта и все магазины на ней закрыты.

О причинах взрыва информации пока нет. 

Новость дополняется

Сергій Бережний
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взрыв Турция Стамбул
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