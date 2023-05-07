Взрывотехников ГСЧС в Херсонской области оккупанты атаковали с дрона – прокуратура

По предварительным данным следствия, шесть пиротехников ГСЧС в Херсонской области погибли от взрывного предмета, сброшенного на них с беспилотника российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"По предварительным данным, 6 мая 2023 года российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, работавшую вблизи населенного пункта", – говорится в сообщении прокуратуры.

На месте происшествия погибли шесть работников ГСЧС. Еще двое сотрудников службы с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В Службе говорят, что группа была атакована во время разминирования территории.

Также сегодня российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов.

Вадим Ребрина

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