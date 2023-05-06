В Херсонской области под обстрел попали пиротехники ГСЧС: шестеро погибли

Во время разминирования в Херсонской области пиротехники ГСЧС попали под обстрел. Шесть специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина-фельдшер, получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Мир должен об этом знать! Сегодня ГСЧС утратила часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина-фельдшер, получили ранения и госпитализированы. Уничтожена техника", – сказал глава ГСЧС Сергей Крук.

Сегодня российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов.

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Вадим Ребрина

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