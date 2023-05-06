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В Херсонской области под обстрел попали пиротехники ГСЧС: шестеро погибли

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 20:10
В Херсонской области под обстрел попали пиротехники ГСЧС: шестеро погибли - Фото
Фото: ГСЧС

Во время разминирования в Херсонской области пиротехники ГСЧС попали под обстрел. Шесть специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина-фельдшер, получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Мир должен об этом знать! Сегодня ГСЧС утратила часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина-фельдшер, получили ранения и госпитализированы. Уничтожена техника", – сказал глава ГСЧС Сергей Крук.

  • Сегодня российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов.

Читайте также: Украина начала во всем мире искать технику для разминирования: нужны сотни машин

Вадим Ребрина
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обстрел война ГСЧС
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